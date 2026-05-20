Vittorio Brumotti, ex volto di Striscia la Notizia, ha partecipato di recente al Pulp Podcast condotto da Fedez e Mr. Durante l'intervista, ha criticato la presenza eccessiva di temi politici nel programma, affermando che questo ha contribuito a far tramontare la trasmissione. Le sue parole hanno fatto discutere nel mondo televisivo, portando nuovamente alla luce le dinamiche interne e le tensioni legate alla direzione del programma. Brumotti ha anche parlato della sua esperienza nel format, senza fare riferimenti diretti a persone o eventi specifici.

Il destino di Striscia la Notizia tiene ancora banco nel mondo televisivo, e ora a parlarne è uno dei suoi ex volti più iconici: Vittorio Brumotti, ospite del Pulp Podcast condotto da Fedez e Mr. Marra, ha condiviso la sua visione sul declino del tg satirico, tra aneddoti personali e critiche aperte al suo ideatore Antonio Ricci. È stato proprio Fedez ad aprire il tema, ricordando di aver subito in prima persona quello che definisce un uso improprio del programma: “Forse chi ha reso grande Striscia poi l’ha anche fatta tramontare, perché l’ha usata in modo improprio per scopi personali perdendo il senso di quel che era il programma”, ha detto il rapper, pur riconoscendo che Ricci rimane un “genio televisivo”. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Striscia la Notizia, Brumotti contro Ricci: “Troppa politica, così è tramontata”

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