Francavilla al Mare dal 25 maggio tornano le strisce blu | al via i parcheggi a pagamento sul lungomare

Da chietitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tornano i parcheggi a pagamento a Francavilla al Mare. Da lunedì 25 maggio scatterà il nuovo sistema di sosta a pagamento "Francavilla Smart City Parking", che interesserà il territorio cittadino nel periodo estivo fino al 13 settembre 2026.Le strisce blu saranno attive tutti i giorni dalle ore 8. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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