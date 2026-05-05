Birra artigianale street food e pittura a cielo aperto | il weekend accende il centro storico

Questo fine settimana il centro storico di Cesena sarà teatro di diverse iniziative. Oltre alle esposizioni nelle gallerie d’arte e alle presentazioni nella Biblioteca Malatestiana, venerdì 8 e sabato 9 maggio, a partire dalle 16, si svolgerà una manifestazione dedicata alla birra artigianale. L’evento si terrà in via Cesare Battisti e includerà anche street food e pittura a cielo aperto, offrendo un programma vario e coinvolgente.

Questo fine settimana il centro storico di Cesena si animerà di eventi da scoprire. Oltre alle nuove mostre allestite nelle Gallerie d’arte e alle presentazioni che popoleranno le sale della Malatestiana, venerdì 8 e sabato 9 maggio, dalle 16, in via Cesare Battisti torna il ‘Romagna Beer.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Street food, picnic, artigianato e spiagge: il Primo maggio a Riccione accende un lungo weekend di eventiTra picnic all’aria aperta e alta cucina di strada, il lungo ponte del Primo maggio a Riccione è iniziato nel segno della tradizione,... Street Food in Borgo: gastronomia e musica nel centro storico di PontassieveSabato 18 aprile il centro storico di Pontassieve ospiterà l’evento "Street Food InBorgo", una giornata dedicata alla valorizzazione del centro di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Birra artigianale e cucina bavarese: quattro giorni di festa sul lungolago di Stresa; Sapori dal mondo protagonisti al festival dello street food internazionale; Torre Spring Fest; Si avvicina l'appuntamento con il Festival della Birra artigianale Malto Calabro. Festa della birra, due giorni di musica, birre artigianali, street food, spettacoli e intrattenimento per tutte le etàVenerdì 18 e Sabato 19 luglio 2025 – dalle ore 19.00 fino a tarda notte Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate foianese: la Festa della Birra, giunta alla sua quarta ... lanazione.it Bari, per san Nicola torna il Villaggio del gusto: Una rassegna dello street food di sette regioniDa giovedì 7 a domenica 10 maggio gli stand in largo Carabellese. Spazio alle tradizioni di Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Umbria e Toscana oltre ... bari.repubblica.it Ieri sera, Calendimaggio, mi sono fatto un cheeseburger “OTHELLO” e l’ho accompagnato con una birra IPA artigianale “LADY MACBETH”, che era la morte sua. Dove Al Birrificio San Michele, sotto la Sacra, a Sant’Ambrogio di Torino. Beer & Meat #C - facebook.com facebook