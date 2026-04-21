Droga a domicilio in tutta Arezzo | blitz della Polizia smantella la rete

Nella giornata di ieri, la Polizia ha portato a termine un intervento che ha portato allo smantellamento di una rete di distribuzione di droga a domicilio in tutta la provincia di Arezzo. Le forze dell’ordine hanno identificato un’organizzazione ben organizzata che riforniva quotidianamente consumatori e pusher locali con consegne direttamente a casa. L’operazione ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte nel traffico.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Un’organizzazione strutturata, capace di rifornire quotidianamente consumatori e pusher locali con consegne a domicilio. È questo il quadro emerso dall’operazione “Minerva” condotta dalla Polizia di Stato di Arezzo, che nella giornata di sabato 18 aprile ha portato all’esecuzione di cinque misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti in concorso. I provvedimenti – uno in carcere e quattro agli arresti domiciliari – sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura, al termine di un’articolata indagine avviata nell’agosto 2025 e coordinata dagli inquirenti aretini. Determinanti, ai fini investigativi, le intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre ai numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento effettuati sul territorio dalla Squadra Mobile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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