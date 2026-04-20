Controlli a tappeto nei locali durante la Champions | nel mirino della finanza gli abbonamenti pirata

Durante la Champions League, le autorità hanno effettuato numerosi controlli nei locali pubblici, concentrandosi sulla lotta alla pirateria audiovisiva. Il nucleo speciale della guardia di finanza ha avviato un'ampia operazione volta a verificare l'uso di sistemi di streaming non autorizzati. L'intervento ha coinvolto diversi esercizi commerciali che trasmettevano eventi sportivi senza le necessarie licenze legali, con l'obiettivo di contrastare pratiche illecite nel settore.

Controlli a tappeto nei locali pubblici contro la pirateria audiovisiva. Il nucleo speciale beni e servizi della guardia di finanza ha avviato una vasta operazione per contrastare l'uso di sistemi illeciti di streaming all'interno delle attività commerciali che trasmettono eventi sportivi, in.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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