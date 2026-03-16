In Norvegia, un fondista britannico ha ricevuto il diniego al permesso di soggiorno a causa del reddito insufficiente, impedendogli di continuare a vivere nel paese. Nel frattempo, un altro atleta, Gledhill, è stato coinvolto in una competizione in stato di ebbrezza durante una gara. Entrambi gli eventi sono stati oggetto di attenzione dopo le rispettive vicende.

Dieci o dodici birre in corpo, cinque o sei shottini di Jägermeister e. una 50 km a tecnica libera da portare a termine. È la situazione in cui si è ritrovato Gabriel Gledhill, fondista britannico di 23 anni, che sabato ha tagliato il traguardo a Holmenkollen, in Norvegia, completamente ubriaco. La notizia? Non è arrivato ultimo: Gledhill ha chiuso 67° su 69 uomini classificati. Un risultato tutto sommato rispettabile, considerando i numerosi stop lungo il percorso compiuti dal britannico per scolarsi birre e drink offerti dagli spettatori. Dietro alla sbornia, però, ci sarebbe una motivazione: una sorta di protesta - o forse un saluto - alla Norvegia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Norvegia gli rifiuta il permesso di soggiorno? E Gledhill gareggia ubriaco

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