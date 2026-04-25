Si presenta in questura per chiedere il permesso di soggiorno espulso

Durante la settimana, sono stati effettuati numerosi controlli in diverse aree della città, tra cui la stazione ferroviaria, vie limitrofe, via Colombo, via Roma, viale Dante e viale Pubblico Passeggio. Le operazioni sono state svolte con l’intervento di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. In uno di questi controlli, un uomo si è presentato in questura per chiedere il permesso di soggiorno, ma è stato successivamente espulso.

Durante la settimana con ordinanza del questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (stazione ferroviaria e vie limitrofe, via Colombo, via Roma, viale Dante, viale Pubblico Passeggio) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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