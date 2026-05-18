Tra pochi giorni arriverà su Netflix una nuova serie di fantascienza intitolata The Boroughs, che punta a conquistare gli appassionati del genere dopo l'ultima stagione di Stranger Things. La produzione ha svelato dettagli sulla trama e sul cast, rivelando un'attenzione particolare per gli aspetti narrativi e visivi. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente, generando grande attesa tra i fan. La serie si inserisce nel palinsesto come un possibile successore del successo della celebre produzione.

Mancano pochissimi giorni al debutto di quella che si preannuncia come la serie tv di fantascienza perfetta per colmare il vuoto lasciato da Stranger Things. Prodotta dai fratelli Duffer, la nuova scommessa di Netflix promette una narrazione avvincente, mistero e colpi di scena mozzafiato. L’attesa sta per finire: la data di uscita ufficiale sulla piattaforma di streaming è fissata per il 21 maggio. Il web è già in fermento e l’hype è alle stelle, soprattutto grazie a un cast stellare di veterani di Hollywood e a una trama del tutto originale. Di cosa parla The Boroughs? Trama e cast della serie Netflix. A differenza dei giovani protagonisti di Hawkins, The Boroughs ribalta completamente i cliché della fantascienza moderna ambientando la storia in un’idilliaca comunità di pensionati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Netflix lancia The Boroughs: trama, cast e data del dopo-Stranger Things

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Netflix's The Boroughs: Exclusive Clip (2026) Alfred Molina, Denis OHare

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