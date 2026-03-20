Il deputato di Fratelli d’Italia sottolinea che il Governo Meloni sta facendo la sua parte sulla sicurezza, ma evidenzia anche la necessità di intervenire sui problemi sociali ed economici. In provincia di Foggia, il tasso di disoccupazione raggiunge il 16%, il più alto in Puglia. La discussione si concentra sulla necessità di affrontare queste questioni in modo integrato.

“In Consiglio regionale abbiamo affrontato il tema della sicurezza, alla luce dei recenti e preoccupanti episodi di assalti ai bancomat che, dalla provincia di Foggia fino al Salento, stanno colpendo l’intero territorio pugliese. Una volta di più ho ribadito con chiarezza quanto il Governo nazionale stia già facendo, anche sul piano del rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. Un impegno concreto e significativo che rende superflue ulteriori sollecitazioni in questa direzione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sicurezza, Gatta (FdI): Il Governo Meloni fa la sua parte. Serve agire anche sul versante sociale ed economico, nella provincia di Foggia tasso di disoccupazione più alto in Puglia (16%)

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