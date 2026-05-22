Durante il processo sulla strage di piazza della Loggia, la difesa di Roberto Zorzi ha chiamato in causa una testimone per mettere in discussione la sua credibilità. La testimone, Ombretta Giacomazzi, aveva fornito dichiarazioni in passato che avevano portato all’indagine su diverse persone innocenti. La difesa ha sostenuto che le sue testimonianze si basavano esclusivamente su manovre di un altro imputato, chiamato Delfino, e non su fatti certi. La discussione si è concentrata sulla veridicità delle affermazioni fatte in passato dalla testimone.

Brescia – La difesa di Roberto Zorz i, imputato in Assise per la s trage di piazza Loggia, li ha citati per incrinare la credibilità d i Ombretta Giacomazzi, che con le sue dichiarazioni di allora fece finire nei guai molte persone innocenti. Ma ora è una chiave di volta del processo agli ordinovisti veronesi. La ragazza della pizzeri a fece anche il nome del figlio minore del giudice Giovanni Arcai, Andrea, nel 1974 quindicenne, che fu processato (e assolto) non solo per la strage, ma anche per la morte di Silvio Ferrar i. La testimonianza di Andrea Arcai e del fratello Sergio, 6 anni in più, hanno tenuto banco in un’udienza che ha visto sfilare tra i testimoni anche l’attore Fabio Testi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia, la testimonianza di Arcai: “Solo manovre di Delfino”

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La strage di Brescia - Piazza della Loggia tra silenzi e depistaggi

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