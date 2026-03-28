La Corte d'Appello di Brescia, sezione minorenni, ha recentemente dichiarato inammissibile l’appello presentato da Toffaloni riguardo alla condanna legata alla strage di Piazza della Loggia. La decisione riguarda il procedimento giudiziario in corso e si inserisce nel quadro delle verifiche legali sul caso. La pronuncia è stata comunicata in data 28 marzo 2026.

Brescia, 28 marzo 2026 – La Corte d'Appello di Brescia, sezione minorenni, ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello depositato da Marco Toffaloni, oggi cittadino svizzero con il nome di Franco Maria Muller, condannato in primo grado a 30 anni dal Tribunale dei Minori come uno degli esecutori materiali della strage di piazza della Loggia, il 28 maggio 1974. Toffaloni è stato giudicato dal tribunale minorile perché il 28 maggio 1974, giorno dell'attentato neo fascista, aveva solo 16 anni. Come riportato da Ansa, i giudici hanno stabilito che l'istanza di appello non possa trovare accoglimento, fissando in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni ufficiali della sentenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strage di Piazza della Loggia, la Corte dichiara inammissibile l’appello di Toffaloni

Articoli correlati

Inammissibile l'appello del veronese Toffaloni per la strage di Piazza della LoggiaLa Corte d'Appello di Brescia conferma la condanna a 30 anni per colui che è stato riconosciuto come uno degli esecutori materiali dell'attentato del...

La Corte Federale dichiara inammissibile la richiesta di ricusazione di Trapani Shark: cosa succede oraLa Corte Federale respinge la ricusazione chiesta da Trapani Shark e rinvia l’udienza, alimentando nuove tensioni.

Contenuti e approfondimenti su Strage di Piazza della Loggia la Corte...

Temi più discussi: STRAGE PIAZZA LOGGIA: SOPRALLUOGO A VERONA NEGLI UFFICI DELLA NATO FREQUENTATI DAI NEOFASCISTI STRAGISTI; Strage di piazza della Loggia, la pista veronese e il sopralluogo: L’hanno progettata qui. Ecco dove avvenivano gli incontri fra servizi e neofascisti; Strage di Piazza Loggia, la Corte d'assise a Verona nella caserma dei carabinieri e all'ex comando Nato; VIDEO | Strage di Piazza della Loggia: una nuova inchiesta porta in tre luoghi di Verona.

Processo strage di Piazza Loggia: inammissibile l’appello di ToffaloniLa Corte d’Appello di Brescia ha respinto il ricorso presentato dall'imputato, all'epoca minorenne, già condannato a 30 anni in primo grado. Ora resta solo l’eventuale passaggio in Cassazione. quibrescia.it

Inammissibile l'appello del veronese Toffaloni per la strage di Piazza della LoggiaLa Corte d'Appello di Brescia conferma la condanna a 30 anni per colui che è stato riconosciuto come uno degli esecutori materiali dell'attentato del 1974, oggi cittadino svizzero con il nome di Franc ... veronasera.it

La Corte d'assise di Brescia impegnata nel processo al neofascista Roberto Zorzi per la strage fascista, di Stato e della Nato ha effettuato un sopralluogo a Verona nei luoghi indicati da una delle testimoni chiave delle indagini sulla strage di Piazza della Loggi - facebook.com facebook

Strage di piazza Loggia, tutti i «no» di Nando Ferrari x.com