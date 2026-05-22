Strage di Capaci un mega tricolore proiettato sul palazzo di giustizia per coltivare la memoria

Nella mattinata, sul prospetto di un edificio giudiziario, sono stati proiettati i colori della bandiera italiana come segno di ricordo per le vittime della mafia. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle commemorazioni per la strage di Capaci, evento che ha segnato profondamente la storia del Paese. La proiezione è visibile da tutta la zona e mira a mantenere vivo il ricordo delle persone uccise negli attentati. L'intervento si inserisce tra le diverse manifestazioni organizzate in occasione di questa ricorrenza.

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