Strage di Capaci un mega tricolore proiettato sul palazzo di giustizia per coltivare la memoria

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata, sul prospetto di un edificio giudiziario, sono stati proiettati i colori della bandiera italiana come segno di ricordo per le vittime della mafia. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle commemorazioni per la strage di Capaci, evento che ha segnato profondamente la storia del Paese. La proiezione è visibile da tutta la zona e mira a mantenere vivo il ricordo delle persone uccise negli attentati. L'intervento si inserisce tra le diverse manifestazioni organizzate in occasione di questa ricorrenza.

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Sul prospetto del palazzo di giustizia spiccheranno i colori della bandiera italiana per ricordare tutte le vittime della mafia. È la proposta lanciata per il 23 maggio dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e subito raccolta da Amg Energia che si occuperà dell'allestimento luminoso in piazza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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