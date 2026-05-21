Strage di Capaci all' Università di Perugia una magnolia simbolo della memoria

Sabato 23 maggio, presso l'aula Magna dell'Università di Perugia, si svolgerà una cerimonia in ricordo delle vittime della strage di Capaci. Verrà piantata una magnolia come simbolo della memoria e della lotta contro la criminalità mafiosa. L’evento è dedicato al giudice Giovanni Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo e agli agenti che persero la vita nell’attentato. La cerimonia intende mantenere vivo il ricordo delle vittime e l’impegno contro ogni forma di criminalità.

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