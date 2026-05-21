Strage di Capaci all' Università di Perugia una magnolia simbolo della memoria

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, presso l'aula Magna dell'Università di Perugia, si svolgerà una cerimonia in ricordo delle vittime della strage di Capaci. Verrà piantata una magnolia come simbolo della memoria e della lotta contro la criminalità mafiosa. L’evento è dedicato al giudice Giovanni Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo e agli agenti che persero la vita nell’attentato. La cerimonia intende mantenere vivo il ricordo delle vittime e l’impegno contro ogni forma di criminalità.

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Una magnolia simbolo della memoria viva e dell’impegno contro ogni forma di criminalità mafiosa.Sabato 23 maggio presso l'aula Magna di l'Università degli studi di Perugia si terrà una cerimonia commemorativa dedicata alla memoria del giudice Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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