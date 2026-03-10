A Galzignano Terme arriva Angelo Corbo agente della scorta di Falcone e sopravvissuto alla strage di Capaci

A Galzignano Terme è arrivato Angelo Corbo, l'agente della scorta di Falcone che ha vissuto la strage di Capaci. Corbo, testimone diretto di quell’evento tragico, parteciperà a un incontro pubblico nel paese, portando la propria testimonianza. La sua presenza è stata annunciata oggi, attirando l’attenzione di cittadini e appassionati di storia.

Un testimone diretto di una delle pagine più drammatiche della storia italiana recente sarà ospite a Galzignano Terme. Venerdì 13 marzo l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (ANCR) – Sezione di Valsanzibio promuove un incontro pubblico con Angelo Corbo, agente di scorta del magistrato Giovanni Falcone e sopravvissuto alla strage di Capaci. L’iniziativa si svolgerà presso l’Auditorium Comunale di Galzignano Terme nel polo museale del MuCE, in via Fabio Filzi 4 e sarà dedicata ai temi della legalità, della memoria e dell’impegno civile. Angelo Corbo è infatti uno degli agenti sopravvissuti all’attentato mafioso del 23 maggio 1992 sull’autostrada A29, nel quale persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

