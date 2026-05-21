Strage di Capaci il 23 maggio a Palermo anche 170 studenti e prof con una nave da Napoli

"Sulla giusta rotta", con questo slogan 170 studenti, studentesse e docenti giungeranno a Palermo, con la nave Grimaldi proveniente da Napoli, sabato 23 maggio e si congiungeranno a piazza Vittorio Emanuele Orlando con le studentesse e gli studenti della Rete per la cultura antimafia, per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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