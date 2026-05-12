Bufera Versalis la proprietà annuncia via Pec un licenziamento collettivo a Ferrara | Coinvolti 30 lavoratori

Il 5 maggio scorso, le segreterie di Filctem, Femca e Uiltec hanno comunicato via Pec alla direzione aziendale la volontà di avviare un licenziamento collettivo presso lo stabilimento di Ferrara, coinvolgendo 30 lavoratori. La comunicazione ha generato una reazione immediata tra i dipendenti, che hanno espresso preoccupazione per il futuro occupazionale. La società ha confermato la decisione, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni precise.

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Ferrara, 12 maggio 2026 – Bufera Versalis. Il 5 maggio le segreterie di Filctem, Femca e Uiltec hanno ricevuto, tramite PEC, una comunicazione da parte della direzione aziendale di Versalis con la quale si annuncia l’intenzione di avviare una procedura di licenziamento collettivo per il sito di Ferrara, coinvolgendo 30 lavoratrici e lavoratori. https:www.ilrestodelcarlino.itcesenaeconomiagruppo-vignali-in-ansia-c6t88j18 La Cgil: “L’azienda richiama la continuità con le strategie di Eni”. Nella comunicazione, l’azienda "tenta di giustificare gli esuberi - scrive in una nota Filctem CGIL - motivandolo con un generico ‘ clima di forte incertezza ’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bufera Versalis, la proprietà annuncia via Pec un licenziamento collettivo a Ferrara: “Coinvolti 30 lavoratori” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fondo Espero, in arrivo le PEC per i lavoratori “silenti”: 30 giorni per eventuale recessoLa CISL Scuola rende noto che il Fondo Espero sta per inviare alle istituzioni scolastiche le PEC contenenti le lettere di benvenuto destinate ai... Licenziamento collettivo in Airpack: "È “no“ alla cassa integrazione"Nuvole nere cariche di incertezza continuano ad addensarsi sopra lo stabilimento Airpack specializzato negli imballaggi protettivi in polietilene e...