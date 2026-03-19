Tiscali ha annunciato il licenziamento collettivo di 180 dipendenti, una decisione che riguarda diverse aree dell'azienda. La società di telecomunicazioni, fondata nel 1998, sta attuando questa misura per cercare di affrontare le difficoltà economiche che si sono presentate negli ultimi tempi. La comunicazione ufficiale è stata resa nota nei giorni scorsi.

Tiscali, una nota società di telecomunicazione fondata nel ’98 sembra stia entrando in una nuova fase di crisi piuttosto decisiva. La profonda riorganizzazione dell’intero gruppo ha portato al licenziamento di 180 persone, quasi il 25% dei suoi 729 dipendenti. Ma qual è il motivo dei licenziamenti e la conseguente reazione dei sindacati? Tiscali entra in una nuova fase, ma i licenziamenti allarmano i sindacati. La società Tiscali è entrata in una fase delicata, seguita da una procedura di licenziamento collettivo che ha coinvolto il licenziamento di 190 dipendenti in tutta Italia. L’intera operazione è guidata da Tessellis, un gruppo industriale nato dalla fusione di Tiscali e il ramo retail di Linkem. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tiscali, annunciato licenziamento collettivo di 180 dipendenti: la società cerca di salvaguardarsi

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