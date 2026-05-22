Stop ai bagni nel lago davanti al Lido di Villa Olmo boe rimosse | manca la concessione

Da oggi è vietato fare il bagno nel tratto di lago davanti al Lido di Villa Olmo, dove sono state rimosse le boe che delimitavano la zona. La misura è stata presa perché non è stata rinnovata la concessione per l’uso di quell’area, anche se l’acqua in quel punto si mantiene balneabile. La decisione riguarda esclusivamente l’area di balneazione davanti alla struttura, lasciando invariata la qualità dell’acqua nella restante parte del lago.

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