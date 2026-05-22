Stop ai bagni nel lago davanti al Lido di Villa Olmo boe rimosse | manca la concessione
Da oggi è vietato fare il bagno nel tratto di lago davanti al Lido di Villa Olmo, dove sono state rimosse le boe che delimitavano la zona. La misura è stata presa perché non è stata rinnovata la concessione per l’uso di quell’area, anche se l’acqua in quel punto si mantiene balneabile. La decisione riguarda esclusivamente l’area di balneazione davanti alla struttura, lasciando invariata la qualità dell’acqua nella restante parte del lago.
Da oggi al Lido di Villa Olmo non sarà più possibile fare il bagno nell’area davanti alla struttura, nonostante l’acqua resti balneabile. Nelle scorse ore, infatti, guardia di finanza e amministrazione comunale si sono recate al lido per intimare la rimozione delle boe che delimitavano l’area. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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