Lo sfogo di Romito dopo l' ennesimo stop ai Bagni Bonobo | Siamo stanchi pronti a lasciare la concessione

Un rappresentante dello stabilimento balneare Bagni Bonobo ha commentato il nuovo provvedimento che ha portato a un ulteriore stop dell’attività. Ha affermato che la squadra è stanca di questa situazione e ha annunciato la possibilità di abbandonare la concessione. La vicenda riguarda le continue interruzioni che si verificano presso la struttura, già soggetta a diversi provvedimenti amministrativi in passato.

“Oggi ci troviamo, ancora una volta, ad affrontare una situazione che purtroppo conoscete già. Abbiamo ricevuto l’ennesimo provvedimento nei confronti dello stabilimento balneare Bagni Bonobo. Chi ci conosce davvero sa chi siamo: siamo ragazzi che hanno sempre lavorato con impegno, trasparenza e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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