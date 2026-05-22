Stesso reddito tasse diverse | a Napoli 607 euro 263 a Milano Studio Uil | La fiscalità locale è una lotteria
Un confronto tra due città rivela differenze significative nelle tasse locali per chi ha un reddito di 20.000 euro. L'addizionale comunale e regionale combinata varia da 263 euro a Milano a 607 euro a Napoli. Uno studio recente ha evidenziato come la fiscalità locale sia molto diversa tra le aree, definendola come una vera e propria lotteria. La differenza di importo tra le due città è di 344 euro per lo stesso livello di reddito.
Un cittadino con un reddito pari a 20.000 euro, sommando l’addizionale comunale a quella regionale, versa da un minimo di 263 euro, se abita a Milano, sino a un massimo di 607 euro, se abita a Napoli. Se la fascia di reddito, invece, è pari a 40.000 euro, si va dai 778 euro di Cagliari ai 1.452 euro di Roma. Se si considerano, poi, tutte le città capoluogo di provincia, per la fascia di reddito pari a 20.000 euro, le dieci più onerose sono: Vibo Valentia, con 686 euro; Salerno, con 627 euro; Avellino e Napoli, con 607 euro; Roma, con 606 euro; Frosinone, Latina e Rieti con 586 euro; Viterbo, con 576 euro e Perugia, con 570 euro. Per la fascia di reddito pari a 40. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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