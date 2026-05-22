Stesso reddito tasse diverse | a Napoli 607 euro 263 a Milano Studio Uil | La fiscalità locale è una lotteria

Un confronto tra due città rivela differenze significative nelle tasse locali per chi ha un reddito di 20.000 euro. L'addizionale comunale e regionale combinata varia da 263 euro a Milano a 607 euro a Napoli. Uno studio recente ha evidenziato come la fiscalità locale sia molto diversa tra le aree, definendola come una vera e propria lotteria. La differenza di importo tra le due città è di 344 euro per lo stesso livello di reddito.

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