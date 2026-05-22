Il Late Show condotto da Colbert si è concluso con un episodio speciale che ha visto la partecipazione di Paul McCartney. La puntata finale ha incluso anche altre esibizioni e interventi di vari ospiti. La decisione di interrompere il programma è stata presa dalla rete televisiva CBS, che ha deciso di ridurre i fondi destinati alla trasmissione. La cancellazione arriva dopo anni di messa in onda, senza ulteriori dettagli sul motivo specifico di questa scelta.

? Punti chiave Chi ha partecipato al gran finale insieme a Paul McCartney?. Perché la CBS ha deciso di tagliare i fondi al programma?. Come influirà la chiusura dello show sul dibattito politico americano?. Dove si potrà rivedere la storica ultima puntata di Colbert?.? In Breve Ultima puntata trasmessa giovedì 21 maggio 2026 con ospite Paul McCartney.. Contenuti della serata accessibili solo tramite abbonamento premium per gli utenti.. Chiusura legata a decisioni finanziarie della CBS in contesto politico Trump.. Fine del programma crea vuoto comunicativo per milioni di spettatori americani.. Il sipario è calato ieri sera sul Late Show di Colbert, segnando la fine di un’epoca per la satira televisiva americana dopo la decisione della CBS di interrompere la trasmissione per motivi legati ai bilanci finanziari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al Late Show di Colbert: gran finale con McCartney e budget CBS

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The LATE SHOW FINALE: Paul McCartney, Jon Batiste & Stephen Colberts Final Goodbye!

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