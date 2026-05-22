Stellantis svela il Piano | 60 miliardi di investimenti
Stellantis ha annunciato un nuovo piano strategico quinquennale chiamato «Fastlane 2030», con un investimento totale di 60 miliardi di euro. Questa iniziativa prevede investimenti in vari settori e tecnologie, con l’obiettivo di sviluppare nuove vetture e migliorare i processi produttivi. La presentazione del piano è avvenuta in un momento di particolare attenzione verso l’innovazione e la sostenibilità nel settore automobilistico. L’azienda ha specificato che i fondi saranno distribuiti nel corso dei prossimi cinque anni.
Quello presentato da Stellantis è un piano strategico quinquennale, battezzato «Fastlane 2030», da 60 miliardi. Accelerare crescita e redditività, semplificare il modello operativo e indirizzare il capitale verso le aree a maggiore rendimento: questi gli obiettivi da raggiungere grazie a una gestione più mirata dei marchi, investimenti in piattaforme e tecnologie globali, partnership, ottimizzazione dell'impronta industriale, eccellenza nell'esecuzione e rafforzamento delle regioni. A marchi e prodotti (entro il 2030 oltre 60 novità e 50 restyling) sono destinati 36 miliardi, i restanti 24 riguarderanno le tre piattaforme globali, le motorizzazioni e le nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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