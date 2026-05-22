Stellantis svela il Piano | 60 miliardi di investimenti

Stellantis ha annunciato un nuovo piano strategico quinquennale chiamato «Fastlane 2030», con un investimento totale di 60 miliardi di euro. Questa iniziativa prevede investimenti in vari settori e tecnologie, con l’obiettivo di sviluppare nuove vetture e migliorare i processi produttivi. La presentazione del piano è avvenuta in un momento di particolare attenzione verso l’innovazione e la sostenibilità nel settore automobilistico. L’azienda ha specificato che i fondi saranno distribuiti nel corso dei prossimi cinque anni.

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