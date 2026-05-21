Stellantis | 60 miliardi per il piano FastLane arrivano 110 nuovi modelli

Stellantis ha annunciato un investimento di 60 miliardi di euro dedicato al piano FastLane, volto a sviluppare tecnologie e nuovi veicoli. L'azienda prevede di lanciare 110 nuovi modelli nei prossimi anni, con particolare attenzione ai marchi Fiat e Jeep. Tra le innovazioni in programma, ci sono anche progetti legati alla guida autonoma, come quelli sviluppati dalla startup Wayve. Non sono state ancora fornite date precise di presentazione o dettagli sui modelli specifici.

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