Stellantis | 60 miliardi per il piano FastLane arrivano 110 nuovi modelli
Stellantis ha annunciato un investimento di 60 miliardi di euro dedicato al piano FastLane, volto a sviluppare tecnologie e nuovi veicoli. L'azienda prevede di lanciare 110 nuovi modelli nei prossimi anni, con particolare attenzione ai marchi Fiat e Jeep. Tra le innovazioni in programma, ci sono anche progetti legati alla guida autonoma, come quelli sviluppati dalla startup Wayve. Non sono state ancora fornite date precise di presentazione o dettagli sui modelli specifici.
? Domande chiave Come influenzerà la guida autonoma Wayve l'esperienza di guida quotidiana?. Quali nuovi modelli vedremo sotto i marchi Fiat e Jeep?. Perché Stellantis punta così tanto sulle motorizzazioni ibride entro il 2030?. Cosa accadrà al futuro delle supercar Maserati dopo l'incontro di Modena?.? In Breve 24 miliardi euro destinati allo sviluppo tecnologico e alla nuova piattaforma STLA One.. Antonio Filosa punta su 29 modelli elettrici e 39 con motorizzazione termica.. Partnership con Wayve per integrare guida autonoma livello 2++ nella piattaforma STLA AutoDrive.. Riduzione costi di 6 miliardi di euro entro il 2028 con cassa positiva nel 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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