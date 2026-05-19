Auto elettrica low cost Stellantis sceglie Pomigliano per la produzione | al via dal 2028

Stellantis ha annunciato che nello stabilimento di Pomigliano sarà avviata la produzione di una nuova generazione di auto elettriche compatte ed economiche a partire dal 2028. La decisione si inserisce nel quadro della strategia europea del gruppo automobilistico, che ha scelto questa sede per il progetto e-car. La produzione di questa vettura rappresenta un passo importante per la mobilità sostenibile a basso costo, con il focus sulla realizzazione di veicoli accessibili a un pubblico più ampio.

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Pomigliano sarà il cuore della nuova strategia elettrica europea di Stellantis. Il gruppo automobilistico ha annunciato l’avvio del progetto e-car, una nuova generazione di auto elettriche compatte ed economicamente accessibili che sarà prodotta dal 2028 nello stabilimento campano. Le prime vetture usciranno dalla fabbrica di Pomigliano con “volumi produttivi significativi”, spiega l’azienda, che punta a rilanciare il segmento delle piccole auto elettriche a prezzi contenuti nel mercato europeo. L’e-car viene definita da Stellantis “un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico”, sviluppato nella tradizione europea della “mobilità per tutti”, per rispondere alla crisi del comparto delle city car accessibili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Industria e Finanza Auto elettrica low cost, Stellantis arriva la nuova city car prodotta in Italia Sullo stesso argomento Stellantis: “Produrremo un’auto elettrica low cost a Pomigliano”A partire dal 2028 nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco si inizierà a produrre una nuova auto elettrica “compatta ed economicamente... Stellantis: a Pomigliano partirà nel 2028 la nuova E-Car elettrica? Domande chiave Come farà Stellantis a rendere l'elettrico accessibile a tutti? Quali impatti avrà il progetto E-Car sull'occupazione in Campania?... Auto elettrica low cost, Stellantis: arriva la nuova city car prodotta in ItaliaIl gruppo ha annunciato il progetto di una nuova famiglia di auto elettriche compatte ed economiche: la E-Car verrà prodotta dal 2028 a Pomigliano, casa della Fiat Panda ... quattroruote.it Stellantis e Leapmotor: il piano per l’auto elettrica low cost ift.tt/JMAN3I4 x.com Stellantis annuncia il progetto E-CAR, l’elettrica per tutti arriverà nel 2028Servono auto più accessibili, compatte e a basso prezzo. Ce lo chiede l’Europa e soprattutto il mercato. Stellantis risponde con il lancio del progetto E-Car, destinato a dar vita a una famiglia di ci ... red-live.it