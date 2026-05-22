Stellantis | Lancia DS e Abarth diventano brand sotto Fiat e Citroën

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è stato annunciato che Lancia, DS e Abarth diventeranno marchi secondari di Fiat e Citroën, modificando la loro identità tecnica. Questa decisione comporta nuove strategie per i modelli di Lancia e Abarth, che continueranno a operare sotto l’ombrello dei rispettivi gruppi, con cambiamenti nelle linee di prodotto e nelle innovazioni tecniche. Per DS, invece, si prospetta un rischio di perdere il suo posizionamento di marca premium, in conseguenza delle nuove dinamiche di gestione e branding all’interno del gruppo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come cambierà l'identità tecnica di Lancia e Abarth sotto Fiat?. Perché DS rischia di perdere il suo posizionamento premium con Citroën?. Cosa accadrà alle concessionarie dedicate dopo questa riorganizzazione?. Quali sono i rischi reali per il valore dei marchi storici?.? In Breve Piano FastLane 2030 prevede 60 miliardi di euro e 60 nuovi modelli entro il 2030.. CEO Antonio Filosa guida il piano quinquennale per aggiornare 50 prodotti esistenti.. Lancia e Abarth condividono basi tecniche con Fiat per ottimizzare i costi industriali.. DS passa sotto Citroën dopo il mancato raggiungimento dei volumi dal 2014..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

stellantis lancia ds e abarth diventano brand sotto fiat e citro235n
© Ameve.eu - Stellantis: Lancia, DS e Abarth diventano brand sotto Fiat e Citroën
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Stellantis: in arrivo Alfa Romeo Giulietta, Fiat Grizzly e Citroën 2CV, cosa succede a LanciaIl ritorno della Citroën 2CV, la e-car elettrica da 15 mila euro e il debutto di quella che conoscevamo come GigaPanda con il suo nome definitivo,...

Nuova Fiat Grande Panda Abarth: arriva nel 2027 e sarà a benzinaSe ne sta parlando davvero, ma al momento siamo ancora nel campo di indiscrezioni + direzione strategica, non di un modello confermato.

stellantis lancia ds eLancia, DS e Abarth non sono più marchi autonomi: cosa vuol dire?Stellantis ha stabilito una nuova gerarchia tra brand che comporta il ridimensionamento di marchi come Lancia, DS e Abarth. Ecco cosa sappiamo al momento. msn.com

La svolta di Stellantis, 60 nuovi modelli entro il 2030 e una rivoluzione per Lancia, DS e MaseratiStellantis guarda al futuro con il nuovo piano FaSTLAne 2030 che porterà all’arrivo sul mercato di oltre 60 nuovi modelli: sarà una rivoluzione ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web