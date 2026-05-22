Stellantis | Lancia DS e Abarth diventano brand sotto Fiat e Citroën

Recentemente è stato annunciato che Lancia, DS e Abarth diventeranno marchi secondari di Fiat e Citroën, modificando la loro identità tecnica. Questa decisione comporta nuove strategie per i modelli di Lancia e Abarth, che continueranno a operare sotto l’ombrello dei rispettivi gruppi, con cambiamenti nelle linee di prodotto e nelle innovazioni tecniche. Per DS, invece, si prospetta un rischio di perdere il suo posizionamento di marca premium, in conseguenza delle nuove dinamiche di gestione e branding all’interno del gruppo.

? Punti chiave Come cambierà l'identità tecnica di Lancia e Abarth sotto Fiat?. Perché DS rischia di perdere il suo posizionamento premium con Citroën?. Cosa accadrà alle concessionarie dedicate dopo questa riorganizzazione?. Quali sono i rischi reali per il valore dei marchi storici?.? In Breve Piano FastLane 2030 prevede 60 miliardi di euro e 60 nuovi modelli entro il 2030.. CEO Antonio Filosa guida il piano quinquennale per aggiornare 50 prodotti esistenti.. Lancia e Abarth condividono basi tecniche con Fiat per ottimizzare i costi industriali.. DS passa sotto Citroën dopo il mancato raggiungimento dei volumi dal 2014..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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