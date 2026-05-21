Stellantis | in arrivo Alfa Romeo Giulietta Fiat Grizzly e Citroën 2CV cosa succede a Lancia

Nel nuovo piano strategico di Stellantis chiamato FaST Lane, vengono annunciati diversi aggiornamenti per i marchi del gruppo. Tra le novità si segnalano l’arrivo di un nuovo modello Alfa Romeo Giulietta, una versione aggiornata di Fiat Grizzly e una Citroën 2CV rivisitata. Al momento non ci sono dettagli specifici su Lancia, e si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali per comprendere quale ruolo avranno i marchi storici nel futuro del gruppo.

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Il ritorno della Citroën 2CV, la e-car elettrica da 15 mila euro e il debutto di quella che conoscevamo come GigaPanda con il suo nome definitivo, ovvero Fiat Grizzly, ma anche il futuro di Alfa Romeo con l’arrivo della Giulietta. Non sono certo i sessanta miliardi di dollari di investimenti annunciati entro il 2030 a livello mondiale a raccontare al grande pubblico il piano strategico FaST Lane presentato da Stellantis. L’interesse maggiore va al debutto di nuovi modelli e alla tipologia di motore di cui disporranno. Una indicazione determinante arriva però subito, con la nascita della piattaforma modulare Stla One, destinata a fare da base a vetture di segmento B, C e D, dunque spaziando dalle utilitarie fino ai Suv medi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stellantis: in arrivo Alfa Romeo Giulietta, Fiat Grizzly e Citroën 2CV, cosa succede a Lancia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La nuova Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio che tutti sognano Sullo stesso argomento Fiat, Peugeot, Citroen, Alfa Romeo e Jeep richiamano 700mila veicoli: “Rischiano di andare a fuoco”Stellantis ha fatto sapere che "contatterà immediatamente i proprietari dei veicoli interessati, chiedendo loro di rivolgersi al concessionario per... Fiat, sempre più centrale in Stellantis, in arrivo la Quattrolino e il Grizzly(Adnkronos) – "Fiat resta grande nelle auto piccole, così aggiungeremo un modello a tre ruote in tipico stile italiano, e una 'sorella maggiore'... Alfa Romeo Junior o Lancia Ypsilon elettrica: quale conviene acquistare? reddit Alfa Romeo svela il suo futuro, in arrivo un nuovo SUV e non soloIl nuovo piano industriale Stellantis anticipa l’arrivo di un inedito Alfa Romeo C-SUV basato sulla piattaforma STLA One ... motorbox.com Dalla Fiat Grizzly al ritorno di Alfa Romeo Giulietta e Citroën 2Cv: i modelli in arrivo del gruppo StellantisIl piano industriale presentato a Detroit ha svelato i prossimi lanci del gruppo italo-franco-americano. Ecco i principali ... corriere.it