Gilda Ambrosio mette i paletti a Stefano De Martino | Se esci con me non voglio altre ragazze intorno

Gilda Ambrosio e Stefano De Martino sono protagonisti di una vicenda che riguarda la loro relazione, che da tempo si muove tra amicizia e flirt. Secondo quanto si è appreso, Ambrosio avrebbe stabilito delle condizioni chiare a De Martino, chiedendo che, se si frequentano, lui non abbia altre ragazze nei dintorni. La questione riguarda il modo in cui i due definiscono il loro rapporto, che sembra essere ancora in fase di chiarimento.

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