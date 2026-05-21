Gilda Ambrosio mette i paletti a Stefano De Martino | Se esci con me non voglio altre ragazze intorno
Gilda Ambrosio e Stefano De Martino sono protagonisti di una vicenda che riguarda la loro relazione, che da tempo si muove tra amicizia e flirt. Secondo quanto si è appreso, Ambrosio avrebbe stabilito delle condizioni chiare a De Martino, chiedendo che, se si frequentano, lui non abbia altre ragazze nei dintorni. La questione riguarda il modo in cui i due definiscono il loro rapporto, che sembra essere ancora in fase di chiarimento.
Gilda Ambrosio avrebbe posto delle condizioni precise a Stefano De Martino per ridefinire i contorni di un rapporto che dura ormai da anni, oscillando tra l'amicizia e il flirt. La richiesta sarebbe arrivata nel periodo in cui il conduttore di Affari Tuoi era stato avvistato di frequente con Brenda Lodigiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Stefano De Martino, il veto imposto da Gilda Ambrosio: “Non voglio altre ragazze”Stefano De Martino continua a vivere uno dei momenti più brillanti della sua carriera.
Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: il veto della stilista sulle altre ragazzeStefano De Martino continua a far parlare di sé, soprattutto per la sua relazione con Gilda Ambrosio.
È una bellissima amicizia tra uomo e donna! Esiste! ha esordito Caterina Balivo parlando della serata milanese tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Eppure, nonostante queste parole, le voci intorno ai due non si placano. Le ultime foto pubblicate li ritra facebook
Stefano de Martino e Gilda Ambrosio avvistati a Milano: non voglio altre ragazze intorno reddit
Stefano De Martino, Gilda Ambrosio mette le sue condizioni: Se esci con me, non voglio altre ragazze intornoCerti amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E anche certi flirt, e certe amicizie speciali, come quella non ben definita, ma di lunghissima data, tra Stefano De Martino e Gild ... today.it
Stefano De Martino, il veto imposto da Gilda Ambrosio: Non voglio altre ragazzeStefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme a Milano: tra sorrisi e complicità, il gossip parla di ritorno di fiamma e di un veto di lei ... dilei.it