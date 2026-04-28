Una giovane donna è stata trovata morta martedì mattina in una zona isolata dell’Oltrepò Pavese, in una scarpata a Cecima. Le autorità hanno avviato un’indagine che al momento non esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi per chiarire le cause del decesso.

Il corpo senza vita di una giovane donna è stato trovato nella mattinata di martedì in una zona isolata dell’ Oltrepò Pavese, aprendo un’indagine che al momento non esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 10 lungo la strada che collega Cecima alla frazione Serra del Monte, in un’area di campagna caratterizzata da pendii e vegetazione fitta. A dare l’allarme è stata una persona di passaggio che ha notato il corpo affiorare tra l’erba, in fondo a una scarpata, e ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno isolato l’area per consentire i rilievi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ragazza trovata morta in una scarpata a Cecima (Pavia): non escluso l’omicidio

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