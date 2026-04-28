Nella mattinata di oggi, a Cecima, in provincia di Pavia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una ragazza in fondo a una scarpata di circa 80 metri. Sul posto sono in corso perquisizioni nell’abitazione di un amico della vittima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale.

Il corpo è stato trovato in fondo a una scarpata di 80 metri. Choc a Cecima, in provincia di Pavia, dove il cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dell' omicidio. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note. In base alle prime notizie, si tratterebbe di una ragazza di 22 anni di Voghera. Era scomparsa da alcuni giorni La ragazza era scomparsa da casa da alcuni giorni, secondo quanto riferito dai carabinieri, che si trovano ancora nel luogo dove è stato rinvenuto il corpo, insieme al medico legale e a un pubblico ministero della Procura di Pavia.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pavia, ragazza trovata morta in una scarpata. «In corso perquisizioni in casa di un amico»

Notizie correlate

Ragazza trovata morta in una scarpata a Cecima (Pavia): non escluso l’omicidioIl corpo senza vita di una giovane donna è stato trovato nella mattinata di martedì in una zona isolata dell’Oltrepò Pavese, aprendo un’indagine che...

Leggi anche: Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. «Non si esclude l'omicidio»

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. Non si esclude l'omicidio; Omicidio a Pavia, la vittima ha chiesto agli amici di tornare a casa dopo esser stato ferito; Cadavere di una ragazza in un campo nel Pavese, nessuna ipotesi esclusa; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, l'arma del delitto è un coltello, i risultati dell'autopsia.

Giallo a Pavia, 22enne trovata morta in un campo a Cecima: si cerca un 23enneGiallo nelle campagne dell’Oltrepò di Pavia: una ragazza di 22 anni di Voghera è stata trovata morta in un campo a Cecima, si cerca un ragazzo. notizie.it

Giallo a Pavia: una 22enne trovata morta in una scarpata, omicidio o caduta accidentale? Si cerca un ragazzoROMA – i genitori avevano denunciato la sua scomparsa da Voghera, in provincia di Pavia, giovedì scorso. Questa mattina, martedì 28 aprile, il suo corpo senza vita è stato trovato in un campo, in fond ... dire.it

Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima (Pavia) in Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba, in fondo a una scarpata. Sul posto sono interv - facebook.com facebook

La #primapagina della @provinciapavese oggi in #edicola #Pavia #Vigevano #Voghera #gruppoSae x.com