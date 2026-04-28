Martinengo mezzo milione per abbattere le barriere architettoniche | Fondi mai utilizzati

A Martinengo sono stati destinati 500.000 euro per rimuovere le barriere architettoniche. Il Comune ha avviato un piano che coinvolge sia la scuola primaria sia il centro storico. I fondi sono stati assegnati ma non sono stati ancora impiegati. La cifra rappresenta un investimento importante per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici. La decisione viene annunciata ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Martinengo. Mezzo milione di euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche. È il maxi piano messo in campo dal Comune che riguarda sia la scuola primaria sia il centro storico. Il primo intervento riguarda proprio l’edificio scolastico dove verrà installata una piattaforma sollevatrice esterna per garantire l’accessibilità anche a persone con disabilità o con difficoltà motorie temporanee. “Si tratta – spiega il sindaco Pasquale Busetti – di un’opera molto attesa: nel dettaglio verrà realizzata una struttura esterna dalla superficie di circa 110×140 cm che potrà trasportare fino a cinque persone. L’importo complessivo è di circa 60mila euro più Iva.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Fiorenzuola elimina le barriere architettoniche: ok al piano comunaleIl documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale durante l’ultima seduta. 'Unbarrier', il progetto per eliminare le barriere architettoniche a MilanoRendere accessibile un bar, un ristorante, un locale significa rendere più accessibile la città stessa, perché è negli spazi di incontro quotidiano...