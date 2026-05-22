stazione di salerno ecco come verranno eliminate le barriere architettoniche

Nella stazione ferroviaria di Salerno, verranno realizzati interventi per eliminare le barriere architettoniche grazie a un investimento totale di 4,2 milioni di euro. I lavori prevedono l’adeguamento e l’innalzamento dei marciapiedi agli standard europei, con un’altezza di 55 centimetri. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità della struttura, consentendo un più facile spostamento per tutte le persone, in particolare quelle con mobilità ridotta. I lavori dovrebbero iniziare a breve e durare circa un anno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un investimento complessivo di 4,2 milioni di euro consentirà di abbattere le barriere architettoniche nella stazione ferroviaria di Salerno, dove sono in programma interventi di adeguamento e innalzamento dei marciapiedi agli standard europei h55. Ad annunciarlo il Sottosegretario alle Infrastrutture Antonio Iannone. A partire da gennaio 2026 sarà avviata la progettazione per le banchine dei binari 2 e 3, già inserite nella pianificazione 2027 con un finanziamento di 1,2 milioni di euro, mentre i lavori sui binari 4 e 5 — comprensivi anche della riqualificazione della pensilina — saranno realizzati tra luglio e ottobre 2026 per un importo di 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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