Le tue foto verranno eliminate | il messaggio che arriva agli utenti Apple e nasconde una truffa

Negli ultimi giorni sono stati segnalati casi di truffa rivolti agli utenti Apple attraverso un messaggio che avvisa della possibile eliminazione delle foto. Si tratta di un tentativo di phishing, in cui vengono inviate email a chi utilizza i servizi iCloud. In queste comunicazioni, agli utenti viene detto che il loro spazio di archiviazione sta per esaurirsi, inducendoli a cliccare su link fraudolenti.

Ci sono segnalazioni di una nuova truffa ai danni dei clienti Apple. Parliamo di un tentativo di phishing, dove gli utenti di iCloud vengono raggiunti da una mail in cui vengono avvisati che il loro spazio sta per finire. Sapere come riconoscerla è importante per non diventare vittime.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ti arriva un SMS da Apple Pay per un pagamento sospetto: attenzione alla nuova truffa che svuota i contiUna nuova ondata di frodi digitali sta prendendo di mira gli utenti Apple con una precisione chirurgica.

“Hey Plex” sui Galaxy S26: il comando che legge le tue foto, note e calendario, ecco come funzionaLe voci circolavano da settimane nei forum specializzati e tra gli addetti ai lavori, ma ora è arrivata la conferma ufficiale direttamente da Samsung.