Stazione di Alta velocità Alto Padana | grande potenzialità di crescita per tutto il territorio

Una nuova stazione dell’alta velocità potrebbe essere realizzata nei pressi di Piacenza, tra la città stessa e Fiorenzuola. La proposta prevede un intervento che coinvolgerebbe anche le aree di Cremona, Brescia e alcune zone del Piemonte, con l’obiettivo di migliorare la connessione tra queste regioni. La realizzazione di questo sito potrebbe portare benefici per lo sviluppo territoriale, ampliando le possibilità di mobilità e collegamento tra le varie zone interessate.

Una stazione dell’alta velocità vicino a Piacenza (forse tra la nostra città e Fiorenzuola)? Sarebbe utilissima per lo sviluppo dei territori che servirebbe, non solo Piacenza e Cremona, ma anche Brescia e parte del Piemonte. Uno studio preliminare sulla sua fattibilità denominata “Alto Padana” è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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