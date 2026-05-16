Lavori di riqualificazione alla stazione di Forlì stanno per iniziare, segnando un intervento importante sulla rete ferroviaria locale. Il sindaco ha espresso l’aspettativa di sviluppare ulteriormente la mobilità attraverso il potenziamento delle infrastrutture. Tra le proposte c’è anche la realizzazione di una fermata dell’Alta Velocità, un progetto che coinvolge direttamente l’amministrazione comunale e le aziende di trasporto. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma l’obiettivo di migliorare il collegamento con le reti ad alta velocità rimane tra le priorità.

Pronti a partire i lavori di riqualificazione alla stazione di Forlì. Ma Zattini e tutta la sua squadra hanno un sogno: vedere sorgere la fermata dell’ Alta Velocità in città. E per questo – ambizioso – progetto la giunta ha già "avviato un processo di verifica delle condizioni del territorio, che coinvolgerà il mondo imprenditoriale". Per Zattini "Forlì è baricentrica e ha grandi potenzialità strategiche come stazione intermedia della Romagna dell’Alta Velocità". Un concetto rappresentato ieri dal sindaco all’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, durante un summit nelle sale del municipio di piazza Saffi. Presenti all’incontro, Alice Buonguerrieri, parlamentare di Fratelli d’Italia, che ha agevolato l’incontro, e il vice sindaco Vincenzo Bongiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zattini sale sull’Alta Velocità: "Abbiamo grandi potenzialità"

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