Alta Velocità una stazione per il Lago di Garda Salvini rilancia l' idea

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha partecipato in videoconferenza a un convegno dedicato al sistema di regolazione Garda-Mincio, tenutosi a Peschiera del Garda. Durante l'evento, ha annunciato nuovamente l’intenzione di realizzare una stazione ad alta velocità sul Lago di Garda, ribadendo l’obiettivo di integrare il progetto nel sistema di collegamenti ferroviari. La proposta riguarda la creazione di una nuova fermata che favorisca i collegamenti tra il Garda e le reti ferroviarie nazionali.

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Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha rilanciato la volontà di realizzare la stazione della Tav sul Lago di Garda intervenendo in video al convegno intitolato “Il sistema di regolazione Garda-Mincio”, svoltosi a Peschiera del Garda. In una nota del Mit, riportata da. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il segreto della stazione No Tav del Garda Sullo stesso argomento Ferrovie, Salvini rilancia una stazione della Tav sul Lago di GardaIl ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini rilancia l'ipotesi di una stazione Tav sul Lago di Garda e chiede alle Ferrovie dello... Nuova stazione alta velocità MedioLatium, tutti i vantaggi per il FrusinateLa futura stazione dell’Alta Velocità MedioLatium non rappresenta soltanto una nuova infrastruttura ferroviaria. Trasporto su roTaja Altro che Ponte di Salvini: la vera grande opera del governo è l’alta velocità frusinate a cui tiene tanto il leader di Forza Italia. Ora c’è anche lo studio di fattibilità della stazione. Le pillole di L43 x.com Ho fatto delle mappe di una potenziale rete ferroviaria ad alta velocità in Australia [OC] reddit Forlì guarda al futuro: una nuova stazione e l’ipocentro dell’Alta Velocità in RomagnaIl volto della stazione ferroviaria di Forlì si prepara a cambiare profondamente grazie a un massiccio piano di investimenti nazionali. È quanto emerso dal faccia a faccia avvenuto in municipio tra il ... forli24ore.it Alta Velocità, Frusinate area individuata per la futura stazione(Teleborsa) - E' il Frusinate l’area individuata per la futura stazione dell’Alta Velocità: questo l’esito del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFap) concluso da Rete Ferrovia ... finanza.repubblica.it