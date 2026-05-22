Stavolta è Hart a trascinare | i Knicks spengono i Cavs New York vola sul 2-0

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I New York Knicks hanno ottenuto una vittoria contro i Cleveland Cavaliers, portandosi sul punteggio di 2-0 nella serie di finale a Est. Nell'incontro, l'ex giocatore dei Blazers ha segnato 26 punti contribuendo alla rimonta iniziata nella prima gara. La squadra di New York ha ribaltato il risultato, superando i Cavaliers in una partita che ha visto i padroni di casa dominare sul parquet. La serie prosegue con la prossima partita in trasferta per i Cavaliers.

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Continua spedita la marcia dei Knicks verso le Finali Nba. Dopo l’incredibile rimonta nell’ultimo quarto di gara-1, New York vince 109-93 il secondo match della serie di finale a Est grazie a un’accelerata decisa nella terza frazione. È il nono successo consecutivo di questa postseason. Una serie per ora complicata per il tecnico dei Cavs Kenny Atkinson: dopo le cervellotiche scelte della frazione finale di gara-1, l’insistenza nell’accettare l’uno contro uno di Brunson su Harden e la reticenza nel chiamare timeout durante il parziale dei Knicks, nella seconda sfida concede volutamente tiri comodi in serie dal perimetro a Hart. Una strategia che paga all’inizio, con l’ex Blazers che parte con il freno a mano tirato, ma diventa deleteria con l’andare dei minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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