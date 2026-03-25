Nella notte si sono disputate alcune partite della NBA ad Est, con i Knicks che hanno ottenuto una vittoria importante. I Cavs sono stati trascinati da Mitchell, che ha segnato 42 punti. La corsa ai playoff si fa più serrata, con poche gare ancora a disposizione e i risultati che continuano a cambiare la classifica. I Pistons restano in testa, certi di partecipare alla postseason.

New York (Stati Uniti), 25 marzo 2026 – Si fa sempre più accesa la lotta per le prime posizioni di Eastern Conference, dietro ai Detroit Pistons che hanno ormai staccato tutti e sono l’unica squadra ad Est ad essere certa di un posto ai playoff. Le due franchigie avvantaggiate per la seconda piazza sono i Boston Celtics e New York Knicks, i quali questa notte hanno conquistato la loro settima vittoria di fila (la quarantottesima stagionale) superando i New Orleans Pelicans 121-116. La serata sembrava in discesa per la franchigia della “Grande Mela” dopo un primo quarto chiuso a +14 e con ben 42 punti segnati (1521 dal campo e 711 da tre nel frangente), ma New Orleans non ha mai staccato la spina e si è rimessa in carreggiata arrivando fino al -2 a 4’28” dall’ultima sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, ad Est vittoria preziosa per i Knicks. Mitchell trascina i Cavs con 42 punti

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