NBA Knicks e Cavs vincono e tentano la rimonta sui Celtics

Nella notte americana, i team dei Knicks e dei Cavs hanno ottenuto vittorie importanti nelle rispettive partite, avvicinandosi ai Celtics nella classifica della Eastern Conference. I Knicks hanno superato la squadra avversaria con un punteggio di 112-105, mentre i Cavs hanno battuto i loro rivali con un margine di 98-92. Le gare si sono concluse con un ritmo intenso e numerosi scambi di gioco, mantenendo aperto il discorso per i playoff.

New York (Stati Uniti), 7 aprile 2026 – È un testa a testa serratissimo e fino all’ultima curva quello che è in atto per aggiudicarsi i piazzamenti più prestigiosi della Eastern Conference NBA dietro ai Detroit Pistons, che hanno ormai blindato aritmeticamente la prima piazza della Eastern Conference. Un primo posto aritmetico in virtù del quale si è rivelato i ndolore il passo falso commesso della franchigia della Motor Valley, sconfitta 123-107 in casa degli Orlando Magic, i quali raggiungono così il gruppo di quattro squadre – che vanno dalla sesta alla nona posizione (occupata proprio dai Magic) – a quota 43 vittorie. A mettere le firme... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, Knicks e Cavs vincono e tentano la rimonta sui Celtics NBA, ad Est vittoria preziosa per i Knicks. Mitchell trascina i Cavs con 42 puntiNew York (Stati Uniti), 25 marzo 2026 – Si fa sempre più accesa la lotta per le prime posizioni di Eastern Conference, dietro ai Detroit Pistons che... NBA, Flagg riscrive la storia ma non basta ai Mavs. Ad Est corrono Celtics e KnicksNew York (Stati Uniti), 4 aprile – Prosegue senza sosta la lotta per la seconda piazza della Eastern Conference che vede i Boston Celtics in... Temi più discussi: BM NBA TIME / Il recap della notte: i Lakers annichiliscono i Cavs, Rockets dominanti contro i Knicks - di Matteo Parma; NBA, risultati della notte: i Lakers vincono coi Cavs, Houston batte New York; NBA, rimonta Knicks e show Cleveland. Blazers che beffa – I Risultati; James Harden vuol dire playoffs: 17 su 17 in carriera, come Shaq, Kidd e Parker. NBA, Towns, Mitchell e Anunoby: la sequenza finale che ha deciso Knicks-CavsFinale entusiasmante tra Knicks e Cavs nella prima partita del Christmas Day. Sopra di due lunghezze entrando nell’ultimo minuto di gioco, un canestro in tap-in di Karl-Anthony Towns ha permesso ai ... sport.sky.it Cavaliers clinch home-court advantage in NBA playoffsThe Cleveland Cavs will have home-court advantage in the 2026 NBA playoffs. Will their upcoming games against the Atlanta Hawks be a Round 1 preview? msn.com Bucks e Knicks hanno intavolato trattative per la Trade di Giannis. L’ha confermato il due volte MVP, che già la scorsa estate aveva indicato New York come la sua unica destinazione gradita per uno scambio Questa estate, anche a seconda di come andra - facebook.com facebook Nina Dobrev e Paul Wesley riuniti alla partita dei Knicks. x.com