Statista cercasi

A pochi mesi dalla fine della legislatura, il bilancio del governo in carica viene valutato come negativo sulla base dei dati disponibili. La situazione viene descritta come disastrosa, secondo alcune analisi, evidenziando una serie di criticità economiche e sociali. I numeri mostrano risultati insoddisfacenti in vari settori, senza specificare i dettagli delle statistiche o delle fonti utilizzate. L’attenzione si concentra sulla percezione generale di un risultato poco positivo al termine del mandato.

Siamo quasi a fine legislatura e il bilancio del governo Meloni, cifre alla mano, mi pare disastroso. Rinaldo Modini via email Gentile lettore, la narrativa del “che bravi, siamo la locomotiva d’Europa” non fa più ridere, fa mestizia: è una bandiera lacera sul campo di battaglia d’una disfatta. Il Paese è massacrato: prezzi alle stelle (l’energia da noi è la più cara d’Europa), la crescita del Pil è la più bassa d’Europa, record mondiale nel calo del potere d’acquisto. Meloni ha firmato senza esitare il Patto di stabilità, la nostra condanna: con deficit superiore al 3% c’è procedura d’infrazione e zero sforamenti al bilancio. Il nostro 3,1% ci inchioda. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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