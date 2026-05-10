Due ministri per lo statista Ezio Vanoni
Due ministri per lo statista Ezio Vanoni. Economista, senatore e ministro delle Finanze, era un esponente di rilievo della Democrazia Cristiana. La sua carriera politica si è sviluppata attraverso vari incarichi di governo e attività parlamentari. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nel panorama politico ed economico italiano degli anni passati. La sua presenza ha lasciato un'impronta significativa nel settore pubblico e nelle decisioni politiche del periodo.
Economista, senatore, ministro delle Finanze ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Sia nel momento con le scuole al monumento, il mattino, che il pomeriggio, con il convegno al Sant’Antonio, quella scritta venerdì a Morbegno in occasione dei 70 anni dalla scomparsa di Ezio Vanoni è senz’altro una pagina da incorniciare. Grande la soddisfazione del primo cittadino Patrizio Del Nero: "La partecipazione del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e della ministra Maria Elisabetta Casellati per le riforme istituzionali, già presidente del Senato, ci ha onorati e ha esaltato il valore simbolico e commemorativo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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