Meloni e l’appello da statista nelle repliche sull’Iran | Momento difficile serve serietà

Durante le discussioni in Senato sulla crisi in Iran, la premier ha sottolineato la complessità del momento e ha chiesto serietà, evitando di entrare in polemiche sterili. Nelle sue parole si è rivolta alle istituzioni per mantenere unita l’Italia di fronte alle difficoltà attuali, evidenziando l’importanza di un approccio responsabile e condiviso.

Nella replica al Senato per le comunicazioni sulla guerra in Iran, Giorgia Meloni dimostra di avere un profilo alto, sfugge dalle polemiche sterili e richiama, pur nelle differenze, il Paese all’unità in un momento così delicato. L’appello alle opposizioni: “Diversi ma momento impone serietà”. Rivolgendosi alle opposizioni, la Premier ha dett o: “Per quello che riguarda il tema dell’appello all’unità, il mio non era un appello generico. Io non pretendo di convincere l’opposizione delle politiche che il governo porta avanti, e sarebbe ingiusto farlo. Io devo rispondere delle politiche che porto avanti, del programma che ho presentato ai cittadini e del mandato che ho chiesto ai cittadini”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

