L’accordo tra Iran e Stati Uniti prevede un cessate il fuoco, ma molte questioni importanti restano aperte. Tra queste, la gestione dello stretto di fronte alle coste iraniane e le modalità di verifica del rispetto dell’intesa non sono state definite. Le parti hanno concordato alcuni punti, ma molte questioni strategiche e di sicurezza ancora non trovano una soluzione condivisa. La trattativa prosegue senza dettagli su alcuni aspetti chiave.

E soprattutto cosa non c'è: molte questioni rimangono irrisolte, tra cui la gestione dello stretto di Hormuz e il futuro del programma nucleare iraniano L’accordo per il cessate il fuoco fra Stati Uniti e Iran, fatto poche ore prima prima dello scadere dell’ultimatum di Trump, stabilisce poche cose e rimanda la discussione della gran parte delle questioni a successivi negoziati. La base chiara del cessate il fuoco è la sospensione degli attacchi sull’Iran da parte di Stati Uniti e Israele per due settimane. In cambio l’Iran per lo stesso periodo si è impegnato a riaprire lo stretto di Hormuz e a sospendere a sua volta gli attacchi verso Israele e i paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa c’è nell’accordo per il cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti

Trattative tra Stati Uniti e Iran: ipotesi cessate il fuoco legata allo Stretto di HormuzABBONATI A DAYITALIANEWS Negoziati in corso tra Washington e Teheran Sono attualmente in corso colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran con l’obiettivo...

Il giorno della tregua: cosa prevede l’accordo di cessate il fuoco e perché Trump ha fermato l’attacco contro l’IranC’è voluto un colpo di scena degno di un thriller politico e l’intervento in extremis del governo del Pakistan per evitare che nella notte tra il 7 e...

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Siamo stati dentro i data center in Italia e negli Stati Uniti per capire cosa c'è dietro il trionfo dell'AII data center stanno spuntando ovunque e non ce ne accorgiamo: nelle campagne e nei deserti, nelle aree industriali ma anche nel cuore delle grandi città, persino dentro i grattacieli di New York. wired.it

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Stati Uniti e Iran dicono sì alla tregua di 2 settimane, guerra congelata e lo Stretto di Hormuz viene riaperto. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, annuncia per primo il sì alla proposta formulata dal premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, mediatore determi x.com

L’accordo tra Stati Uniti e Iran arriva a poche ore da un ultimatum e ruota attorno alla riapertura dello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook