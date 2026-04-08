Cosa c’è nell’accordo per il cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti

Da ilpost.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accordo tra Iran e Stati Uniti prevede un cessate il fuoco, ma molte questioni importanti restano aperte. Tra queste, la gestione dello stretto di fronte alle coste iraniane e le modalità di verifica del rispetto dell’intesa non sono state definite. Le parti hanno concordato alcuni punti, ma molte questioni strategiche e di sicurezza ancora non trovano una soluzione condivisa. La trattativa prosegue senza dettagli su alcuni aspetti chiave.

E soprattutto cosa non c'è: molte questioni rimangono irrisolte, tra cui la gestione dello stretto di Hormuz e il futuro del programma nucleare iraniano L’accordo per il cessate il fuoco fra Stati Uniti e Iran, fatto poche ore prima prima dello scadere dell’ultimatum di Trump, stabilisce poche cose e rimanda la discussione della gran parte delle questioni a successivi negoziati. La base chiara del cessate il fuoco è la sospensione degli attacchi sull’Iran da parte di Stati Uniti e Israele per due settimane. In cambio l’Iran per lo stesso periodo si è impegnato a riaprire lo stretto di Hormuz e a sospendere a sua volta gli attacchi verso Israele e i paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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