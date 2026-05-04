Le opere di Massimo Izzo a Villa Zito si presenta anche il catalogo della mostra

A Villa Zito è aperta una mostra dedicata agli orafi contemporanei, incentrata sull’arte del gioiello siciliano tra il XVII e il XIX secolo. Tra le opere esposte ci sono pezzi di Massimo Izzo, e accanto alla mostra viene presentato anche il catalogo dettagliato dell’esposizione. L’evento si inserisce nell’ultimo appuntamento della rassegna dedicata ai gioielli dell’epoca, mettendo in mostra creazioni e approfondimenti storici.

In occasione dell’ultimo appuntamento con gli orafi contemporanei nell’ambito della mostra L’Età dell’oro - Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo. Opere, collezionismo e contesti per l'oreficeria contemporanea, la Fondazione Sicilia propone un doppio evento, venerdì 8 maggio alle 17.30 a.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La collezione RossoCorallo a Villa Zito: in mostra le creazioni di Platimiro FiorenzaSarà Platimiro Fiorenza, “l’ultimo orafo corallaro”, erede di una storica dinastia di Trapani, a inaugurare la nuova sezione della mostra “L'età... Centro d'arte Raffaello, le opere di Dalì e Stedman protagoniste della mostra "Il tempo immobile"E' in corso negli spazi espositivi del Centro d’arte Raffaello, in via Notarbartolo 9E, a Palermo, la mostra dedicata a Salvador Dalì e Nicholas...