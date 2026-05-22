Stasi? Stra-colpevole Garlasco De Rensis spiazza a Ore 14

Il caso Garlasco torna a essere protagonista delle notizie, con una nuova udienza prevista nel pomeriggio alle 14. La vicenda giudiziaria continua a suscitare attenzione, con aggiornamenti che coinvolgono le procedure legali e le testimonianze raccolte. La discussione si concentra sulle accuse e sulle prove presentate in tribunale, senza che siano ancora definite le eventuali responsabilità. L'attenzione si concentra sugli sviluppi recenti, che potrebbero influenzare l'andamento del processo.

Il caso Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito mediatico, alimentando interrogativi, contrapposizioni e nuove letture investigative. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le ricostruzioni continuano a intrecciarsi tra elementi già noti e nuovi spunti che riaccendono l’attenzione dell’opinione pubblica. A far discutere è soprattutto il continuo confronto tra le certezze processuali e le ipotesi investigative che, nel tempo, sembrano riemergere con forza. >> Garlasco, svolta totale: la scoperta dei carabinieri Nelle ultime ore, a riaprire il confronto è stato il programma televisivo Ore 14 Sera, guidato da Milo Infante, dove il caso è stato analizzato con interventi di esperti e protagonisti del dibattito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delitto Garlasco, le contraddizioni di Marco Poggi - Ore 14 Sera 07/05/2026

Sullo stesso argomento

‘Ore 14 Sera: Speciale Garlasco’. Ospite l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De RensisMilano – “Ore 14 Sera: Speciale Garlasco", il programma condotto da Milo Infante, torna eccezionalmente in onda stasera – venerdì 24 aprile alle 21.

Leggi anche: “Questo devo dirvelo”. Garlasco, l’emozione dell’avvocato De Rensis a Ore 14

Secondo la giornalista Chiara Ingrosso per #Stasi, che ormai la galera se l'è fatta, che ci sia scritto colpevole o innocente non gli cambia nulla, gli interessa solo ripulirsi il nome per poter camminare per strada mano nella mano con un'altra ragazza #garlas x.com

Caso Garlasco, il giudice Stefano Vitelli spiega l'assoluzione di Stasi per il principio del ragionevole dubbioLe aspettative di giustizia che provengono dall’opinione pubblica possono far vivere l’assoluzione per ragionevole dubbio come una sconfitta. Invece è la vittoria di uno ... ilmattino.it

Garlasco in Tv, la 'leggenda' sui capelli nel lavandino e la loro sparizione. Infante sbotta alla 'minaccia' di Tizzoni Non è più accettabileOre 14 Sera giovedì 21 maggio 2026 ha dedicato ampio spazio al caso Garlasco, dalle rivelazioni dell'avvocato De Rensis alla posizione di Andrea Sempio ... libero.it