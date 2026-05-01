Questo devo dirvelo Garlasco l’emozione dell’avvocato De Rensis a Ore 14

Alle ore 14, l’avvocato De Rensis ha dichiarato: “Questo devo dirvelo” in relazione al caso Garlasco. La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio, che risulta essere l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La convocazione ha attirato l’attenzione dei media e degli inquirenti, segnando un momento importante nelle indagini. Non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali in questa fase.

Caso Garlasco a una svolta. Ha suscitato grande clamore la convocazione da parte della Procura di Pavia di Andrea Sempio, rimasto unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Degli ultimi sviluppi dell’indagine si è parlato a Ore 14 Sera, il programma di approfondimento sulla cronaca condotto da Milo Infante su Rai Due. Tra gli ospiti l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, la giornalista Ilenia Petracalvina, Luca Fazzo, Piero Colaprico, Albina Perri, Rita Cavallaro e Candida Morvillo. Durante la puntata, oltre alle notizie, c’è stato anche un momento di commozione da parte dell’avvocato De Rensis che ha spiazzato tutti. Ma non solo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate ‘Ore 14 Sera: Speciale Garlasco’. Ospite l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De RensisMilano – “Ore 14 Sera: Speciale Garlasco", il programma condotto da Milo Infante, torna eccezionalmente in onda stasera – venerdì 24 aprile alle 21. Garlasco, Milo Infante legge e l’avvocato De Rensis è sconvolto e furioso: cosa scopre in diretta a Ore 14Il nome di Alberto Stasi continua a occupare un posto centrale nel dibattito giudiziario e mediatico italiano. Contenuti utili per approfondire Garlasco in Tv, l'inchiesta si allarga al di fuori del paese. Spunta un'impronta finora trascurata: Si doveva fare un approfondimentoAmpio spazio dedicato a Garlasco giovedì 16 aprile 2026, l'inchiesta si sta allargando al di fuori del paese. Emerge un'impronta trascurata e mai approfondita ... libero.it Delitto di Garlasco | De Rensis Questo gigantesco silenzio della procura mi fa pensare a indizi molto fortiIl delitto di Garlasco a Farwest con le parole dell'avvocato Antonio De Rensis: ecco che cosa ha detto il legale di Alberto Stasi L’avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, è stato ospite ieri ... ilsussidiario.net