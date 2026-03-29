Sabina Guzzanti ha dedicato poche parole al decesso di David Riondino, avvenuto oggi nella sua abitazione romana all’età di 73 anni. La comica ha scritto sui social: “Io e te siamo stati fantastici”. La notizia della scomparsa ha suscitato attenzione e ha attirato l’interesse di chi seguiva le carriere dei due artisti.

Cinque parole, nessun discorso. È così che Sabina Guzzanti ha salutato David Riondino, morto oggi nella sua casa romana, a 73 anni: “Io e te siamo stati fantastici”. Un messaggio essenziale, che ha attirato l’attenzione per il tono diretto e per il legame tra i due, rimasto nel tempo anche dopo la fine della relazione. Sabina Guzzanti ricorda Riondino (Sabina Guzzanti thread) Guzzanti e Riondino si erano conosciuti nei primi anni Novanta, lavorando insieme tra teatro e cinema. Il loro rapporto si è sviluppato sia sul piano artistico sia su quello personale, con collaborazioni che sono proseguite anche negli anni successivi. Nel 1995 avevano partecipato insieme al Festival di Sanremo con Troppo sole, brano legato al film omonimo diretto da Giuseppe Bertolucci, con Guzzanti protagonista. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Muore David Riondino, le 5 parole di Sabina Guzzanti spiazzano tutti: “Io e te siamo stati fantastici”

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