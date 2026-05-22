Stasera su Rai 3 il film ispirato alla vita e alla latitanza del celebre boss mafioso catturato nel 2023

Da iodonna.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I ddu – L’ultimo padrino – in onda stasera  alle 21.20 su Rai 3 –, è un film ispirato alla vita e alla latitanza di Matteo Messina Denaro, potentissimo boss mafioso arrestato nel 2023, pochi mesi prima della sua morte e latitante dal 1993. A cavallo fra dramma e grottesco, il film di Piazza e Grassadonia mostra dall’interno i meccanismi di ragionamento della criminalità organizzata. Protagonisti sono i bravissimi Elio Germano e Toni Servillo, supportati da Barbora Bobulova e Chiara Bassermann. “Iddu”, il trailer del film con Elio Germano e Toni Servillo a Venezia 81 X Leggi anche › Elio Germano a Venezia 2024 con “Iddu”: «Attenti al boss mafioso che è in noi» Iddu – L’ultimo padrino, la trama del film stasera 21 maggio su Rai 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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