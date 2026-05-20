Da Messina all’Atlantico in guerra | la storia del comandante Todaro rivive stasera su Rai 1 nel film con Favino

Stasera su Rai 1 viene trasmesso un film che ripercorre le imprese del comandante Salvatore Todaro, nato a Messina. La narrazione si concentra sulla sua esperienza durante la Seconda guerra mondiale, evidenziando un episodio in cui, dopo aver affondato una nave nemica, scelse di salvare alcuni marinai avversari. La storia mette in luce un aspetto poco conosciuto della sua vita, collegando la città natale alla vicenda. L’attore protagonista interpreta con attenzione il ruolo del comandante.

C’è anche un pezzo di Messina nella grande storia raccontata questa sera in prima serata su Rai 1. È quello di Salvatore Todaro, il comandante nato nella città dello Stretto che, nel pieno della Seconda guerra mondiale, decise di salvare i marinai nemici dopo averne affondato la nave. Una scelta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Salvatore Todaro - Il Comandante che Disobbedi alla Guerra - Podcast

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