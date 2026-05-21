Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del noto latitante, sono state ufficialmente iscritte nel registro degli indagati. La Procura le accusa di aver fornito supporto alla fuga del boss, che da anni si nasconde. Al momento, non sono stati emessi provvedimenti di arresto nei loro confronti. L’indagine si concentra sulle eventuali responsabilità delle due donne nel facilitare la permanenza del latitante, senza ulteriori dettagli sulle prove raccolte o sul loro coinvolgimento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le accuse della Procura nei confronti di Giovanna e Bice Messina Denaro. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, risultano indagate nell’ambito di un’inchiesta legata alla sua lunga latitanza. Alle due donne viene contestato il reato di procurata inosservanza della pena, con l’accusa di aver fornito supporto al fratello durante il periodo in cui era ricercato, contribuendo a sottrarlo alla cattura. La richiesta di arresto e la decisione del giudice. In una fase iniziale dell’indagine, la Procura aveva ipotizzato per le due sorelle anche l’accusa di associazione mafiosa, chiedendone l’arresto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sorelle di Messina Denaro indagate: aiuto alla latitanza del boss, ma niente arresto per ora

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