Star di Instagram | Giorgia supera Macron coi follower

Da ieri, l’account Instagram del leader politico italiano ha superato quello del presidente francese, diventando il profilo con il maggior numero di follower tra i leader europei. Attualmente, l’account di Giorgia Meloni conta 6.611.902 follower, posizionandosi al primo posto tra i profili ufficiali dei capi di Stato e di governo nel continente. Questi dati sono stati aggiornati nelle ultime ore e sono disponibili pubblicamente sulla piattaforma social.

Da ieri l'account Instagram di Giorgia Meloni, che conta 6.611.902 follower, è diventato il profilo più seguito tra tutti quelli dei leader europei. Un primato ottenuto surclassando la grandeur dell'account del presidente francese Emmanuel Macron, fermo invece a 6.557.080 follower. Un epilogo che suona come una sorta di contrappasso digitale, considerato che sin dall'inizio i rapporti tra i due leader non sono stati sempre idilliaci. Il sorpasso social danni di Macron è stato possibile grazie a una rimonta incredibile che negli ultimi tre giorni ha consentito al canale della premier di guadagnare mezzo milione di nuovi follower. Per la verità le distanze si stavano accorciando già da diversi mesi, infatti solo nell'ultimo anno la crescita assoluta incassata da Meloni è stata di oltre 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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